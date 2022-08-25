Пекин, 25 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Мир сталкивается с растущими проблемами в управлении реками, поскольку изменение климата продолжается и приводит к большему количеству стихийных бедствий, связанных с водой, предупредил старший эксперт по водным ресурсам Китая, передает 25 августа газета China Daily.

Antranias Засуха

Изменение климата оказывает глубокое воздействие на Землю, и это воздействие наиболее сильно выражается через водные катаклизмы, сказал член Китайской инженерной академии Ван Хао на Глобальном речном форуме, состоявшемся в 24 августа в Пекине. По его словам, за последнее десятилетие 90% крупных стихийных бедствий во всем мире были связаны с водой, включая наводнения, проливные дожди или засуху.

Ван также является научным сотрудником Китайского института водных ресурсов и гидроэнергетических исследований, принимающей стороны форума. На меропрятии институт запустил новый журнал под названием «Река» в качестве платформы для демонстрации новейших концепций, передовых теорий и инновационных технологий управления реками, а также практик и успешных примеров в области управления водными ресурсами.

Ван сказал, что из-за изменения климата в мире ухудшились условия для сельскохозяйственного производства. Например, из-за более частых засух сокращение урожая зерновых в Китае с начала нового тысячелетия в 2,6 раза превышает уровень 1950-х годов. Он также отметил риски, связанные с изменением климата для безопасности плотин.

По его словам, непрерывные волны жары и холода увеличат трудности, связанные с контролем температуры бетона при строительстве плотины, снижая запас прочности объектов. Колебания климата также увеличат частоту экстремальных гидрологических явлений и геологических катастроф, добавил он.