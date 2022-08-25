Лондон, 25 августа, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Покидающий пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о важности финансовой поддержки киевского режима. Британцы с возмущением прокомментировали его слова в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Многие пользователи заявили, что не собираются финансировать киевский режим из своего кармана, и попросили «не рассчитывать» на них. Так, один из читателей подчеркнул, что не хочет иметь ничего общего с «коррумпированным режимом».

«Это вопиющая ложь и воровство, а не демократия», — написал читатель.

Другой пользователь отметил, что кризис на территории б. УССР — это «отличный способ отмыть деньги». Третий добавил, что финансирование Киева — отнюдь не в числе его приоритетов как налогоплательщика.

«Я не хочу, чтобы мои налоги использовались для финансирования коррумпированной страны», — написал ещё один пользователь.

Другие комментаторы повторили мысль о том, что видят в ситуации вокруг Киева «операцию Запада по отмыванию денег». Они указали на чрезмерную озабоченность западных лидеров «свободой» в б. УССР. Так они отвлекают «внимание от тирании у себя дома», заключили читатели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что помощь Киеву со стороны британских налогоплательщиков очень важна. Политик пообещал киевскому режиму новый пакет военной помощи на сумму $63,7 млн.

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