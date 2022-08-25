Гонконг, Китай, 25 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Гонконге утром 25 августа из-за бушующего в регионе тропического шторма «Маон» остались закрытыми детские образовательные учреждения, офисы компаний и банков, а также фондовая биржа. По информации местной метеорологической обсерватории, в настоящее время в мегаполисе сохраняется восьмой уровень штормового предупреждения из десяти.

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Предполагается, что в течение ближайших часов уровень штормового предупреждения может понизится до третьего, что позволит во второй половине дня нормализовать работу городских служб, правительственных и финансовых учреждений.

Эпицентр циклона, который принёс в регион непогоду, в настоящее время перемещается в Южно-Китайском море к юго-западу от Гонконга, в сторону западной части провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанского автономного района и северной части Вьетнама.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере три человека стали жертвами удара тропического шторма «Маон» по Филиппинам.