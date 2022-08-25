Сеул, 25 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост индекса цен на товары производителей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно опубликованным данным, в июле индекс цен на товары производителей составил 120,47 пункта, что на 0,3% больше по сравнению с июнем текущего года. В годовом исчислении показатель вырос на 9,2%.

Стоимость продукции сельского хозяйства в стране выросла на 11,9%, однако стоимость промышленных товаров, напротив, сократилась на 0,6%, продукции животноводства — на 2%, рыбной продукции — на 3,5%. В частности, цены на нефтепродукты и угль упали на 3,6%, на дизельное топливо — на 7,6%, на бензин — на 12,6%, на медь — на 14,5%.

Стоимость коммунальных услуг выросла на 3,9%, а цены на услуги — на 0,6%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.