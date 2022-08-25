Нижний Тагил, Свердловская область, 25 августа, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Житель Нижнего Тагила Свердловской области перевёл телефонным мошенникам более 2 млн рублей. Мужчину убедили, что на его имя оформляют кредит, сообщили журналистам в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Мужчине несколько раз звонили лжесотрудники Центробанка и ФСБ. Они уверяли уральца в том, что со счетов необходимо снять все сбережения и взять несколько микрозаймов. После этого мужчине предложили перевести деньги на «безопасные счета». Свердловчанин поддался на уловки мошенников. Через банкоматы он перевёл злоумышленникам более 2 млн рублей.

В ведомстве отмечают, что лжесотрудник ФСБ даже предъявил пострадавшему свердловчанину фото своего удостоверения и даже отправил мужчине повестку от ФСБ с печатью. Однако явившись по повестке, мужчина узнал, что стал жертвой мошенников.

Отметим, по данным свердловского главка МВД, за первое полугодие расследовано 212 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. К ответственности привлекли более 600 человек. В ведомстве настоятельно рекомендует тщательно проверять информацию при сомнительных звонках.