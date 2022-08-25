Рига, 25 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Версия официального сайта президента Латвии на русском языке больше не поддерживается, передает 25 августа портал Delfi.

Флаг Латвии

Вся информация на официальном интернет-портале латвийского президента теперь будет предоставляться «только на латышском и английском языках».

По словам главы медиацентра государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане, это решение связано с тем, что «вопрос коммуникации государственного управления на русском языке стал очень чувствительным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Риге варварским образом демонтировали памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, причём скульптуры намеренно разбили на части.

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