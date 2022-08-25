* мужа-талиба — запрещённая в России организация

Калайи-Нау, Афганистан, 25 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадгис один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит своей женой в уезде Аб-Камари.

kropekk_pl Убийство

Источники газеты «8 Собх» рассказали, что этот талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был тяжело ранен своей супругой из огнестрельного оружия неделю назад, после того как он сказал о своём решении жениться во второй раз. По словам собеседников, пострадавший через неделю скончался в больнице.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бадгисе подтвердили факт этого инцидента и объявили об аресте жены жертвы.

Боевики заявили, что женщина хотела покончить жизнь самоубийством, узнав о решении мужа жениться во второй раз. Однако пуля случайно попала в её мужа.

Это событие произошло на фоне того, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти многие члены движения берут вторую, третью или четвертую жену.

Ряд пользователей соцсетей заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют деньги и давление, чтобы жениться на молодых девушках. Следует отметить, что в некоторых случаях такие браки приводят к бытовому насилию из-за реакции женщин.