Чебоксары, 25 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, которого подозревают в публикации материалов экстремистского характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 60-летний житель Комсомольского района. Правоохранители считают, что в июле 2022 года подозреваемый разместил для публичного просмотра на созданной им странице в соцсети материал, содержание которого направлено на возбуждение межнациональной ненависти, вражды и розни по признаку национальной принадлежности.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды»).

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела ранее привлекался к административной ответственности за размещение экстремистских материалов, а в июне на него завели уголовное дело за подобные публикации в соцсетях в мае 2022 года.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее к административной ответственности по статье 20.3.1. КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») привлекался уроженец Забайкальского края, которого подозревают в подготовке провокации на несогласованной публичной акции в Чувашии.

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