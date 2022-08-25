Эксперт обрисовал потенциал зеленой энергетики Китая до 2060 года
Пекин, 25 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Солнечная и ветровая энергетика имеют огромный потенциал для дальнейшего развития в Китае, и если полностью задействовать 95 трлн кВт/ч такой энергии, то к 2060 году это в шесть раз превысит спрос на электроэнергию по всей стране, считает китайский эксперт, передает 25 августа газета China Daily.
Старший инженер Национального климатического центра Китая Ван Ян сделал это заявление после того, как месячная жара вызвала перебои в подаче электроэнергии в провинции Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине. Развитие ветровой и солнечной энергетики может не только помочь аварийному электроснабжению в таких экстремальных погодных условиях, но и помочь сократить выбросы углекислого газа.
В руководстве, опубликованном в прошлом году центральным правительством Китая, говорится, что страна будет уделять приоритетное внимание чистой энергии, при этом ожидается, что общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики достигнет более 1,2 млрд кВт к 2030 году, по сравнению с 680 млн кВт в настоящее время, показали данные Национального энергетического управления страны.
Температура, осадки и скорость ветра варьируются в зависимости от различных климатических условий, что влияет на количество вырабатываемой энергии. В процессе перехода на низкоуглеродную энергетику становится все более необходимым прогнозировать погоду и климат, от которых в значительной степени зависит использование чистой энергии, говорится в руководстве.
Ван и члены его команды используют данные из исторических записей, а также с метрологических станций и метеорологических спутников для моделирования климатических условий и прогнозирования ресурсов солнечной и ветровой энергии.
В прошлом году объём солнечных ресурсов на западе Китая в целом был больше, чем в центральном и восточном регионах страны, согласно бюллетеню по ресурсам ветровой и солнечной энергии, опубликованному Китайским метеорологическим управлением в мае текущего года.
В прошлом году автономный район Внутренняя Монголия и провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань и Хэйлунцзян, где установлены ветряки высотой 70 метров, выработали больше энергии ветра по сравнению со средним показателем 2011–2020 годов.