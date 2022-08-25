Пекин, 25 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Солнечная и ветровая энергетика имеют огромный потенциал для дальнейшего развития в Китае, и если полностью задействовать 95 трлн кВт/ч такой энергии, то к 2060 году это в шесть раз превысит спрос на электроэнергию по всей стране, считает китайский эксперт, передает 25 августа газета China Daily.

Myriams-Fotos Ветряки

Старший инженер Национального климатического центра Китая Ван Ян сделал это заявление после того, как месячная жара вызвала перебои в подаче электроэнергии в провинции Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине. Развитие ветровой и солнечной энергетики может не только помочь аварийному электроснабжению в таких экстремальных погодных условиях, но и помочь сократить выбросы углекислого газа.

«Ограниченные геологическими условиями, возможности для строительства новых гидроэлектростанций не бесконечны. Однако такой озабоченности по поводу развития ветровой и солнечной энергетики нет», — сказал Ван.

В руководстве, опубликованном в прошлом году центральным правительством Китая, говорится, что страна будет уделять приоритетное внимание чистой энергии, при этом ожидается, что общая установленная мощность ветровой и солнечной энергетики достигнет более 1,2 млрд кВт к 2030 году, по сравнению с 680 млн кВт в настоящее время, показали данные Национального энергетического управления страны.

Температура, осадки и скорость ветра варьируются в зависимости от различных климатических условий, что влияет на количество вырабатываемой энергии. В процессе перехода на низкоуглеродную энергетику становится все более необходимым прогнозировать погоду и климат, от которых в значительной степени зависит использование чистой энергии, говорится в руководстве.

Ван и члены его команды используют данные из исторических записей, а также с метрологических станций и метеорологических спутников для моделирования климатических условий и прогнозирования ресурсов солнечной и ветровой энергии.

В прошлом году объём солнечных ресурсов на западе Китая в целом был больше, чем в центральном и восточном регионах страны, согласно бюллетеню по ресурсам ветровой и солнечной энергии, опубликованному Китайским метеорологическим управлением в мае текущего года.

В прошлом году автономный район Внутренняя Монголия и провинции Шэньси, Шаньси, Хэнань и Хэйлунцзян, где установлены ветряки высотой 70 метров, выработали больше энергии ветра по сравнению со средним показателем 2011–2020 годов.