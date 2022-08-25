* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, 25 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Бойцы Фронта национального сопротивления Афганистана совершили атаку на блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Панаххейль в уезде Кохистан Хеза Авай афганской провинции Каписа. Об этом газете «8 Собх» сообщил надёжный источник во Фронте сопротивления, который не пожелал называть своё имя.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Согласно источнику, в результате атаки трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё трое радикалов получили ранения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не заявили по этому поводу.

В последние несколько месяцев участились атаки сил Фронта сопротивления на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.