Джакарта, 25 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал рождение своего пятого внука, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Президент вместе с супругой прибыл в больницу в Джакарте, чтобы дождаться рождения внука.

Согласно пресс-релизу секретариата президента, родившийся внук является третьим ребенком Кахиян Аю и Бобби Насутиона. Ребенок родился здоровым с весом 3,49 кг и ростом 48 см.

После этого президент Индонезии покинул больницу, чтобы продолжить работать в президентском дворце в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с королем Эсватини Мсвати III в Джакарте 24 августа, чтобы обсудить различные усилия по улучшению экономического сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения, туризма, инфраструктуры и энергетики.