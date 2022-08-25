Оренбург, 25 августа, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Россия своих не бросает в любых обстоятельствах, прокомментировал председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв корреспонденту ИА REGNUM решение главы государства Владимира Путина о выплате 10 тыс. рублей родителям школьников в Донбассе.

Законодательное Собрание Оренбургской области Сергей Грачев

«Решение президента РФ Путина о выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях [б. УССР], аналогичные выплаты семьям, имеющим детей от шести до 18 лет, — это показатель реальной ответственной социальной политики РФ в отношении своих соотечественников. Россия своих не бросает в любых обстоятельствах! Не забывает тех, кто бил нацистов в годы Великой Отечественной и помогает всем, кому скоро предстоит создать новую общую историю нашей страны. Ни на секунду не сомневаюсь в том, что так было и так будет», — сказал спикер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Путин поручил выплатить по 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) школьников, проживающих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Добавим, весной 2022 года Владимир Путин подписал указ о выплате по 10 тыс. рублей участникам Великой Отечественной войны из Донбасса.