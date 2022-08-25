Москва, 25 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В России должны быть созданы условия для путешествия и отдыха внутри страны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Как сообщало ИА REGNUM, 30–31 августа в Праге главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России.

«80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости. Но лучше развивать собственную инфраструктуру. У нас огромное количество прекрасных мест. Необходимо сделать всё, чтобы были созданы условия для путешествий и отдыха в нашей стране», — отметил Володин в своём телеграм-канале.