Берлин, , 08:42 — REGNUM Правительство Германии обеспокоено возможными проблемами с поставками угля для электростанций в осенне-зимний период из-за низкого уровня воды в реке Рейн, а также с поставками нефти в восточные районы страны, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Вагоны с углем

Критически низкий уровень воды в реке Рейн нарушил логистику и усугубил энергетические заботы Германии, в то время как промышленность вынуждена временно перейти на уголь и нефть по причине резкого падения импорта российского газа.

«Из-за чрезвычайно уменьшившегося объема внутренних перевозок накопленные запасы угля могут быстро сократиться, — говорится в документе под названием «Оценка энергоснабжения», подготовленном министерством экономики и попавшем в распоряжение Reuters. — Дополнительные хранилища… на юге Германии, вероятно, не будут заполнены к зиме».

Причиной называется низкий уровень воды в Рейне, из-за которого упал объем перевозимого на речных баржах угля.

Значительного улучшения ситуации не ожидается, отмечается в документе, а перегруженная железнодорожная система тоже не поможет полностью решить проблему, несмотря на то, что 24 августа кабинет министров Германии одобрил приоритет перевозок энергоносителей по железным дорогам страны.

В документе также говорится, что поставки нефти могут стать проблемой в северо-восточных районах.

Нефтеперерабатывающие заводы в городах Шведт и Лойна с конца 2022 года откажутся от нефти из российских трубопроводов из-за нефтяного эмбарго ЕС, что приведет как минимум к повышению цен, отмечает документ. Обоим заводам, возможно, придется работать на 75% мощности.

«Высокий спрос и дефицит транспортных мощностей в железнодорожных перевозках приводят к сложной ситуации в логистике нефтепродуктов. Некоторые продукты с нефтеперерабатывающих заводов не могут быть перевезены», — говорится в документе.

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