Москва, 25 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Российская малая авиация может остаться без основного самолёта — современной модификации «кукурузника» Ан-2 ТВС-2МС. Минпромторг отложил вопрос о финансировании замены американских агрегатов у этой машины, пишет 25 августа газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоцелевой самолёт ТВС-2ДТС

Ранее выпускающая самолёт ТВС-2МС компания «Русавиапром» запросила у правительства 9 млрд рублей на реинжиниринг зарубежных комплектующих. Сейчас на самолётах стоят турбовинтовые двигатели Honeywell и пятилопастные винты Hartzell американского производства.

В Минпромторге полагают, что вопрос о выделении средств на реинжиниринг нужно рассматривать после сертификации воздушного судна по заявкам СибНИА имени С. А. Чаплыгина — разработчика ТВС-2МС. По новым федеральным правилам, самолёт требует новой сертификации.

В министерстве сообщили также, что для запуска в производство отечественных аналогов двигателя и винта понадобится полный цикл сертификационных работ, включающих испытания, расчёты и анализы. Это займёт от трех до пяти лет.

«Русавиапром» к текущему моменту выпустил 24 самолета ТВС-2МС. Большинство из них задействованы в регионах Сибири и Дальнего Востока для доставки пассажиров и грузов в труднодоступные районы.

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