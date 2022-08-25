Кабул, , 08:39 — REGNUM Чиновники афгано-японской больницы сообщили, что за последний месяц в Афганистане более 6000 человек заразились коронавирусом, 30 из них умерли. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ими была представлена статистика за сутки 24 августа: было проведено 28 тестов, из которых 18 были положительными.

«Число пациентов растёт день ото дня. Вчера мы провели 28 тестов, из которых 18 оказались положительными. Это означает, что за весь прошлый месяц у нас было 60 пациентов, но сейчас их почти 80», — сказал Залмай Раштин, глава больницы.

Абадулла Ибад, врач этой больницы, добавил: »Из 902 проведённых за месяц тестов было выявлено 300 положительных случаев, 104 из них были госпитализированы в отделение интенсивной терапии».

Министерство здравоохранения подтверждает увеличение числа больных коронавирусом и просит граждан страны серьёзно отнестись к рекомендациям министерства.

«Процесс информирования населения о мерах безопасности всё ещё продолжается, мы просим людей следовать рекомендациям министерства», — указал Шараф Заман Умархейль, представитель министерства здравоохранения.

Согласно TOLO News, министерством здравоохранения привело следующую статистику по Афганистану: 6600 человек заразились за месяц, 4437 человек выздоровели, 30 человек скончались.

Напомним, Индия пожертвовала 500 000 доз вакцины от коронавируса больнице имени Индиры Ганди в Кабуле.