Цхинвал, 25 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии задержали 27 июля гражданина США. Об этом сообщает пресс-служба КГБ.

Сергей Бобылев Пограничная служба Южной Осетии на границе с Грузией

«За незаконное пересечение государственной границы между РЮО и Грузией задержан гражданин США Фрэнк Янез (Frank Yanez) 01.07.1999 г. р., уроженец штата Калифорния, житель г. Джексон Кантри, штат Орегон», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы 24 августа Янеза выдворили из страны. Предварительно ему пришлось пройти проверочные и фильтрационные мероприятия. В КГБ в произошедшем обвиняют власти Грузии, которые не признают суверенитет Южной Осетии и скрывают от иностранцев информацию о границе.

Отмечается, что это уже второй гражданин США за последнее время, который по незнанию нарушил югоосетинскую границу.