Улан-Удэ, 25 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Бурятии лесники с начала года провели более 12 тыс. рейдов в лесах. Они выявили 491 случай незаконной заготовки древесины общим объёмом 15,1 тыс. кубометров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

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Организаторы незаконных рубок выявлены лишь в половине случаев — 274. При этом изъятая у нарушителей техника, как отмечается, впоследствии вновь оказывается в лесу.

«К примеру, задержаны 2, 3 человека за незаконную рубку. Их решением суда осуждают, и потом выясняется, что техника принадлежит не тому, кто уже осуждён, а брату, свату, другу. И опять всё возвращается на круги своя», — отметил глава Заиграевского района Виталий Швальков.

На заседании комиссии по противодействию незаконной заготовки древесины в связи с этим предложено проверять на дорогах перевозящие брёвна грузовики, а также использовать фото и видеокамеры в лесах и на пунктах приёма и отгрузки древесины.