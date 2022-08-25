Калуга, 25 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В преддверии 1 сентября во всех школах Калуги проходит проверка готовности к новому учебному году. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и члены комиссии по контролю за ремонтом учебных учреждений оценили итоги ремонта школы №47.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и члены комиссии по контролю за ремонтом учебных учреждений оценивают ход ремонта школ

Школа в микрорайоне «Куровской» построена в 1957 году. Почти 10 лет назад была передана в ведение управления образования. Фасад здания отремонтирован в 2019 году, в текущем году из городского бюджета выделено 400 тысяч на ремонт спортзала. Как сообщают в пресс-службе Городской думы Калуги, директор школы Ирина Бугаева выстроила хорошие отношения с местными предприятиями. С их помощью отремонтированы крыльцо и фойе, установлены новые окна в раздевалке и новые двери в фойе. Спонсоры предоставили стройматериалы, а педагоги и администрация школы своими силами провели косметический ремонт помещений. Кроме того, школа получила в подарок 5 швейных машин и 10 комплектов столярного инструмента.

«Комиссия очень серьезно и ответственно подходит к проверке состояния учебных заведений. Без приемки ни одна школа не будет допущена к началу учебного года. Представители комиссии настроены оптимистично и уверены — к 1 сентября все калужские школы откроют свои двери для учеников», — прокомментировал Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и члены комиссии по контролю за ремонтом учебных учреждений оценивают ход ремонта школ

Также Юрий Моисеев вместе с депутатами Городской думы посетили школу № 26. Школе исполняется 50 лет, построена она в 1972 году. К юбилею был запланирован ремонт кровли и актового зала. В актовом зале заменили буквально все: полы, электрику, вытяжку, окна, стены и потолок. На крыше сделана новая стяжка, парапеты и кровельное покрытие. Ремонт обошёлся в сумму 6,6 млн рублей. К 1 сентября подрядчик обещает полностью завершить работы.