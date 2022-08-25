Москва, , 08:37 — REGNUM Страны Европы сами наказывают себя, опуская железный занавес вокруг своих государств, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 30–31 августа в Праге главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза обсудят вопрос выдачи виз гражданам России, а также возможность тренировок бандеровских вооруженных формирований.

Володин считает, что предложения запретить въезд российским гражданам в страны Евросоюза звучат от государств, потерявших свой суверенитет: Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Чехии, Польши и б. УССР.

«По самым скромным оценкам, Европа потеряет 21 млрд. евро из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — отметил Володин в своем телеграм-канале.

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