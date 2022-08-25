Нью-Дели, 25 августа, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Индия в ближайшее время отправит киевскому режиму 12-ю партию гуманитарной помощи, включающую наиболее востребованные медикаменты. Об этом постпред страны при ООН Ручира Камбодж 24 августа заявила на брифинге в Совбезе ООН.

Иван Шилов, ИА REGNUM Медикаменты

По словам индийского дипломата, в состав партии, подготовленной по специальному запросу режима Зеленского, входят 26 видов медицинских препаратов и средств, включая кровоостанавливающие повязки.

Представительница Индии при ООН в очередной раз подчеркнула, что Нью-Дели намерен продолжать дипломатические усилия с целью прекращения конфликта на территории бывш. УССР и поддерживает «решение проблемы» между Россией и киевским режимом путём переговоров.

Ручира Камбодж «Премьер-министр Нарендра Моди сам не раз говорил с ними об этом».

Как сообщало ИА REGNUM, отказ Индии осудить российскую спецоперацию на территории б. УССР из-за «странного» уважения к России очень удивил Соединённые Штаты.

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