Эйндховен, Нидерланды, , 08:36 — REGNUM Шотландский «Рейнджерс» одержал победу над нидерландским «ПСВ Эйндховен» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эйндховен и завершилась со счётом 1:0.

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Единственный гол в матче забил нападающий «Рейнджерс» Антонио Чолак на 60-й минуте.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 2:2. Таким образом, «Рейнджерс» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, а ПСВ сыграет в Лиге Европы.

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