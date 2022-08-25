Москва, 25 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Большинство жителей России (84%) считают, что после выхода на пенсию им будет достаточно ежемесячного дохода в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствует опрос сервисов «Работа. ру» и «СберНПФ», пишет 25 августа газета «Известия».

Пенсия

Мечтают дополнительно получать 100–150 тыс. рублей в месяц 18% граждан. Для 15% будет достаточным доход до 50 тыс. рублей. При этом сумму в 150–200 тыс. рублей назвали 20%, еще 10% — более 200 тыс. рублей.

После выхода на пенсию собираются жить на собственные накопления 46% граждан. Надеются на доход от накопительных вкладов и инвестиций 43%. Рассчитывает на доходы от бизнеса 24%. Хотят получать финансовую поддержку от детей 19%. Не задумываются о дополнительном доходе на пенсии 16%.

Выйти на пенсию позже 50 лет планируют 84% опрошенных, из них 24% — в 60–65 лет, 22% — в 55–60 лет. Хотят закончить рабочую карьеру в 50–55 лет 20%, собираются выйти на пенсию позже 65 лет — 18%, до 45 лет — 10%, до 35 лет — только 6%.

ИА REGNUM сообщало, размер будущей пенсии, который обеспечил бы жителям России комфортный уровень жизни, должен составлять 39 тыс. 638 руб.

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