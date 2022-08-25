Казань, 25 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В столице Татарии строительство комплекса зданий военного госпиталя на 150 мест (12,5 тыс. кв. метров) завершено, объект оснащают необходимым медицинским оборудованием. Готовность госпиталя к вводу в эксплуатацию оценили заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава Татарии Рустам Минниханов.

Tatarstan.ru Военный госпиталь в Казани

Военный госпиталь расположен рядом с республиканской клинической больницей и детской республиканской клинической больницей.

Делегация осмотрела комплекс зданий военного госпиталя. В диагностическом корпусе на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также приемное, стоматологическое, лучевой диагностики, диагностическое и физиотерапевтическое отделения.

В лечебном корпусе расположатся поликлиника на 250 посещений в смену, операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения. Также на территории госпиталя имеются административно-бытовой корпус и инфекционный корпус на 30 мест.

В госпитале окажут помощь раненым, госпитализированным авиационным транспортом.

В строительстве объекта принимали участие более 450 человек и 15 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 августа 2021 года заложил памятный камень в основание будущего военного госпиталя в Казани.

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