Лима, 25 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо вновь провел перестановки в правительстве страны через несколько недель после очередных изменений состава органа исполнительной власти, сообщила газета El Economista.

Gob.pe Педро Кастильо

Такие шаги были сделаны на фоне прокурорского расследования дела о коррупции, в котором фигурируют члены семьи перуанского лидера и его соратники. Кастильо назначил новых министра окружающей среды, главу минобороны и руководителя министерства по делам женщин.

Вместе с тем президент оставил на своем посту министра транспорта Гейнера Альварадо, который, как считают в прокуратуре, вместе с Кастильо управлял «преступной группой» внутри правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа прокуратура Перу запросила для Йенифер Паредес, которая является сестрой жены Педро Кастильо, 3 года «превентивного заключения» по обвинению в коррупции и отмывании денег.