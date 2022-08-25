Уфа, , 08:41 — REGNUM Пожар на предприятии по производству нефтепродуктов ликвидировали в Башкирии. Об этом сообщает МЧС по региону.

Цистерна с мазутом ER2-1236

Сообщается, что ночью 25 августа спасатели города Туймазы получили сообщение о пожаре на предприятии по улице Горького. По тревоге были подняты 56 человек на 19 единицах техники. Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства зафиксировали открытое горение мазута на площади 100 кв. метров.

По предварительной информации, при перекачке на сливо-наливной эстакаде мазута из железнодорожного вагона в наземный резервуар произошёл розлив с последующим загоранием мазута.

Горение происходило в районе четырех резервуаров из десяти расположенных параллельно стоящих друг с другом (объём резервуаров составляет 120 куб. метров).

Отмечается, что огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. К счастью обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.