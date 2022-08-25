* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 08:28 — REGNUM В уезде Кишим афганской провинции Бадахшан молодой человек и девушка бросились в реку Кокча и погибли, спасаясь от преследований со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщают источники Afghanistan International.

Река Катунь Анна Алябьева © ИА REGNUM

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили молодых людей, которые были детьми двух родных сестёр, во внебрачных половых связях и хотели их арестовать.

Один из талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силовиков в Бадахшане обвинил юношу и девушку в том, что они занимались сексом вне брака. По его словам, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотели их арестовать, они бросились в реку и утонули.

Сотрудник службы внутренней безопасности Бадахшана процитировал слова отца девушки о том, что его дочь перед этим инцидентом написала завещание и оставила его дома. По словам местных представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тела погибших до сих пор не найдены.

За последний год уровень самоубийств среди женщин и юношей в Афганистане увеличился из-за введения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) строгих правил. Например, женщинам не разрешается путешествовать без махрама. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признают социальных отношений между мальчиками и девочками.