Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Законодательном собрании Ульяновской области досрочно сложил депутатские полномочия Максим Сурайкин. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Рейтинг чиновников Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты удовлетворили заявление главы фракции «Коммунисты России» Максима Сурайкина о досрочном сложении депутатских полномочий. Отмечается, что решение связано с невозможностью полноценно заниматься депутатской деятельностью в связи с регулярной работой на Донбассе.

Напомним, шестой созыв регионального парламента был сформирован по итогам выборов 9 сентября 2018 года. Тогда партия «Коммунисты России» получила в Заксобрании Ульяновской области один мандат по единому округу, депутатское место занял Максим Сурайкин, который получил должность вице-спикера.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года Максим Сурайкин добровольно сложил полномочия заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области.