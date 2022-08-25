Ульяновск, 25 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Ульяновской области досрочно сложил депутатские полномочия Максим Сурайкин. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг чиновников

Депутаты удовлетворили заявление главы фракции «Коммунисты России» Максима Сурайкина о досрочном сложении депутатских полномочий. Отмечается, что решение связано с невозможностью полноценно заниматься депутатской деятельностью в связи с регулярной работой на Донбассе.

Напомним, шестой созыв регионального парламента был сформирован по итогам выборов 9 сентября 2018 года. Тогда партия «Коммунисты России» получила в Заксобрании Ульяновской области один мандат по единому округу, депутатское место занял Максим Сурайкин, который получил должность вице-спикера.

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года Максим Сурайкин добровольно сложил полномочия заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области.