Луганск, 25 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Киевские боевики выпустили по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщили 25 августа в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

VoidWanderer «Точка-У» ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел по населённому пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в телеграм-канале представительства.

В результате погиб один мирный житель, были разрушены здание и производственные помещения автотранспортного предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа киевские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР.

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