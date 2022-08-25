Сеул, , 08:31 — REGNUM Представители Центрального банка (ЦБ) Южной Кореи приняли решение повысить учётную ставку на 0,25%, до 2,5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ЦБ.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное решение было принято 25 августа в ходе заседания комитета по денежно-кредитной политике.

Известно, что с апреля текущего года ставка повышалась три раза, в общей сложности на 1%. Повышение ставки на протяжении четырех месяцев подряд фиксируют в стране впервые с 1999 года.

Нынешнее решение было принято в связи с растущим инфляционным давлением, вызванным длительными перебоями в цепочках поставок, ростом цен на сырье и зерновые.

В ходе встречи с журналистами глава Банком Кореи Ли Чхан Ён заявил, что до конца года учётная ставка будет повышена ещё один или два раза.

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