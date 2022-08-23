Москва, 26 марта, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Российские прокуроры мужественно действуют в сложной обстановке, особенно в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент Владимир Путин 26 марта на заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Nikita Tsitsagi/Global Look Press

Глава государства поблагодарил прокурорский корпус за добросовестный труд, принципиальность и ответственность, особо отметив прокуроров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Вы так же, как и ваши коллеги в приграничных регионах, действуете мужественно, в сложной обстановке профессионально выполняете свои обязанности, помогаете людям в решении острых проблем, защищаете их права и законные интересы», — сказал Путин, обращаясь к прокурорам.

Президент подчеркнул, что органы прокуратуры в Донбассе и Новороссии будут укреплять, чтобы эффективно интегрировать новые территории в единое пространство России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что новые регионы нужно вывести на общероссийские показатели в горизонте текущего десятилетия. Он пояснил, что нужно поэтапно и планомерно двигаться в этом направлении.

Позже глава государства сообщил, что регулярно встречается с главами новых регионов. Эти встречи проходят без прессы, в рабочем формате.