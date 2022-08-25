25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Глава МИД Канады Жоли зачем-то решила передать ФРГ последние пять турбин для «Северного потока». И что Германия будет качать — воздух? Турбины надо отдавать России, а чтобы это сделать по закону, надо отменять санкции и передавать из рук в руки русским специалистам. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 09:09 — REGNUM Известие о том, что Канада планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», спровоцировало массу ироничных комментариев.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Языческие танцы с бубнами вокруг турбин продолжаются. Шольц просил у Канады газ, а вместо газа Канада дала ему чужие турбины. Мол, сам выкручивайся», — заметил Пётр Кратов.

«Такого извращения еще не знала земля германская», — считает Сергей Калин.

«Порнофильм «Шольц и турбины»», — соглашается Александр Терехов.

«Шольцу на полгода развлечений хватит: ходить вокруг турбин, осматривать, смеяться и не понимать, почему из них газ не идет», — смеется Жан Колдман.

«Вот зимой пусть вокруг бегают и греются», — соглашается Татьяна Смирнова.

«Германия будет согреваться, обнимая турбины, тоже неплохо», — считает Сергей Уланов.

«Теперь каждое утро герр Шольц будет приходить в «Парк Турбин» поздороваться и полюбоваться на отремонтированных монстров», — развивает тему Татьяна Горшкова.

«Вот это история! Это похоже на комедию! Теперь мы можем узнать правду: это Россия не хочет поставлять газ в Германию или это Германия больше не хочет? Или и то и другое? Какой будет зима в Европе? Продолжение следует», — замечает G.

«Интересно, чего Германия этими турбинами качать будет? Всё в игрушки детишки играют, ну да — лишь бы не плакали», — рассуждает Сергей Пахомов.

«А их отремонтировали? Неизвестно! Скорее всего, нет! Если не испортили окончательно! Пусть оставят себе, как сувенир!» — предлагает Сергей Гагарин.

«Какой смысл их везти в Германию? Согласно условиям действующего договора, они должны быть погружены на судно заказчика в порту Монреаля. Никакие другие варианты Газпром не примет», — считает Андрей Никольский.

«Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

Как сообщало ИА REGNUM, турбины Siemens, которыми оборудован «Северный поток», нуждаются в регламентном обслуживании, которое российская сторона регулярно организовывает. Для этого турбины отправляются производителю, и он проводит необходимые работы. Оказалось, что обслуживание турбин для «Северного потока» производится на промышленных мощностях в Канаде.

Ранее о том, что Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», известила глава МИД Канады Мелани Жоли. По её словам, данное решение было принято по просьбе Германии.

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