Светлана Шаповалова, 25 августа 2022, 09:09 — REGNUM Известие о том, что Канада планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», спровоцировало массу ироничных комментариев.
«Языческие танцы с бубнами вокруг турбин продолжаются. Шольц просил у Канады газ, а вместо газа Канада дала ему чужие турбины. Мол, сам выкручивайся», — заметил Пётр Кратов.
«Такого извращения еще не знала земля германская», — считает Сергей Калин.
«Порнофильм «Шольц и турбины»», — соглашается Александр Терехов.
«Шольцу на полгода развлечений хватит: ходить вокруг турбин, осматривать, смеяться и не понимать, почему из них газ не идет», — смеется Жан Колдман.
«Вот зимой пусть вокруг бегают и греются», — соглашается Татьяна Смирнова.
«Германия будет согреваться, обнимая турбины, тоже неплохо», — считает Сергей Уланов.
«Теперь каждое утро герр Шольц будет приходить в «Парк Турбин» поздороваться и полюбоваться на отремонтированных монстров», — развивает тему Татьяна Горшкова.
«Вот это история! Это похоже на комедию! Теперь мы можем узнать правду: это Россия не хочет поставлять газ в Германию или это Германия больше не хочет? Или и то и другое? Какой будет зима в Европе? Продолжение следует», — замечает G.
«Интересно, чего Германия этими турбинами качать будет? Всё в игрушки детишки играют, ну да — лишь бы не плакали», — рассуждает Сергей Пахомов.
«А их отремонтировали? Неизвестно! Скорее всего, нет! Если не испортили окончательно! Пусть оставят себе, как сувенир!» — предлагает Сергей Гагарин.
«Какой смысл их везти в Германию? Согласно условиям действующего договора, они должны быть погружены на судно заказчика в порту Монреаля. Никакие другие варианты Газпром не примет», — считает Андрей Никольский.
Как сообщало ИА REGNUM, турбины Siemens, которыми оборудован «Северный поток», нуждаются в регламентном обслуживании, которое российская сторона регулярно организовывает. Для этого турбины отправляются производителю, и он проводит необходимые работы. Оказалось, что обслуживание турбин для «Северного потока» производится на промышленных мощностях в Канаде.
Ранее о том, что Оттава планирует передать ФРГ пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», известила глава МИД Канады Мелани Жоли. По её словам, данное решение было принято по просьбе Германии.
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