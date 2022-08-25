Томск, , 08:23 — REGNUM В Томской области на водоёмах с начала года зарегистрировано 33 происшествия. В результате 30 человек погибли, в том числе шесть детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

Кроме того, в результате происшествий были спасены пять детей и пятеро взрослых.

За аналогичный период прошлого года в области утонули 35 человек, из них трое несовершеннолетних.

Добавим, что с 22 августа в регионе стартовал третий этап акции «Вода — безопасная территория». Реки и озёра ежедневно будет патрулировать группа из госинспекторов, полиции, сотрудников районных администраций и волонтеров.

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