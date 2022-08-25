Лондон, , 08:22 — REGNUM Великобритания заявила, что будет сотрудничать с Албанией для быстрого оформления и репатриации большого числа албанцев, приплывающих в страну на лодках через Ла-Манш, так как в последнее время число таких мигрантов из разных стран резко выросло, несмотря на план по их депортации в Руанду, как передает 25 августа Reuters.

Прити Пател UNSOM Somalia

Почти 40% мигрантов за шесть недель с июня по июль прибыли из Албании. Новые официальные данные о прибывших должны быть опубликованы в четверг 25 августа.

«Множество албанцев покупаются на ложь безжалостных контрабандистов и злостных организованных преступных группировок, которые заставляют их отправляться в опасное плавание на хлипких лодках», — сказала министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и добавила, что репатриация албанцев будет ускорена со следующей недели.

«Благодаря превосходному уровню сотрудничества с Албанией мы используем все возможности, чтобы ускорить высылку албанцев, не имеющих права находиться в Великобритании», — заявила она.

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывал на то, что угроза депортации в Руанду, о которой было объявлено в апреле 2022 года, отпугнет нелегальных мигрантов, прибывающих в Соединенное Королевство на лодках и катерах.

Однако за первые восемь месяцев 2022 года число прибывших почти вдвое превысило показатель за тот же период предыдущего года.

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