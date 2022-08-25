Абакан, , 08:20 — REGNUM Первая партия вакцины против гриппа поступила в Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Вакцина от гриппа Admobninsk.ru

Уточняется, что регион получил за счёт федерального бюджета более 68,1 тысячи доз вакцины «Совигрипп». Она предназначена для иммунизации взрослого населения республики.

По данным Роспотребнадзора, осенью 2022 года планируют охватить прививками против сезонного гриппа 60% населения республики. Прививку рекомендуется сделать не позднее конца ноября.

Напомним, численность населения Хакасии, по последним данным, составляет 532,4 тысячи человек, в том числе в Абакане — 163,2 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томскую область поступила первая партия взрослой и детской вакцины от гриппа.

Читайте также: Первая партия вакцины от гриппа поступила в Томскую область