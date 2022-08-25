* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:19 — REGNUM Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало комиссию по предотвращению продажи органов гражданами Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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О создании ведомства на пресс-конференции объявил Каландар Ибад, министр здравоохранения. Также министр заявил об операциях по смене пола: »В исламе нет разрешения мужчине стать женщиной или женщине стать мужчиной».

По его словам, для смены пола необходимо шариатское одобрение и фетва, и в министерство здравоохранения «направило запрос» на этот счёт.

Отметим, что кривая бедности в стране неуклонно идёт вверх, вследствие чего большое количество граждан вынуждены продавать свои органы.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и роста бедности и голода появились сообщения о том, что десятки женщин продали свои почки иранским покупателям для получения средств к существованию.