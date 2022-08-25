Сухум, , 08:19 — REGNUM Абхазию 24 августа посетил министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсал Микдад. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Флаг Сирии

По данным ведомства, это — официальный визит главы сирийской дипломатии. Абхазию впервые посещает представитель Сирии такого высокого уровня.

Сообщается, что Микдад прибыл через Россию. Его на границе встречал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. На 25 августа запланировано подписание Меморандума о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и Сирии.

Напомним, Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года. В сентябре того же года страны заключили договор о дружбе и сотрудничестве. В октябре 2020 года Абхазия открыла посольство в Сирии.