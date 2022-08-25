Самара, , 08:21 — REGNUM Почти 300 квартир для детей-сирот было приобретено в 2022 году в Самарской области. Об этом сообщил министр строительства региона Николай Плаксин в своем телеграм-канале.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, что в текущем году в Самарской области намерены приобрести 346 квартир для детей-сирот. На эти цели из средств областного бюджета было выделено свыше 800 млн рублей. Эти средства были распределены между 37 муниципальными образованиями.

«На данный момент уже закуплено 298 квартир в 35 муниципалитетах. При этом площадь квартиры по нормативу должна быть не менее 33 квадратных метров», — сообщил чиновник.

Он пояснил, что квартиры закупаются на первичном рынке (с чистовой отделкой) и на вторичном рынке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году 674 детей-сирот получили новое жилье.

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