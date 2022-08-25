Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Свердловский областной суд ужесточил наказание уральцу, осуждённому за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил уральца к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Следствие установило, что мужчина пытался сбыть 16 свёртков с наркотиком, когда был задержан правоохранителями. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и направила апелляцию в областной суд. Ведомство обратило внимание на то, что мужчину ранее судили за особо тяжкое преступление — разбой в составе организованной группы.

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и ужесточил наказание уральцу до 12 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

Отметим, за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 1606 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Показатель на 2,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.