Джакарта, , 08:18 — REGNUM Национальное агентство по борьбе с терроризмом в Индонезии заявило, что бюджет, использованный для организации ряда программ, достиг383 144 127 505 индонезийских рупий ($25,8 млн), сообщает Kompas.

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«Бюджет, основанный на программе 2021 года, достиг385 267 038 000 рупий, при реализации383 144 127 505 рупий», — говорится в заявлении агентства по борьбе с терроризмом.

От использования бюджетного потолка, установленного в 2021 году, осталось 2 122 910 495 рупий ($143 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что реконструкция парка Taman mini Indonesia Indah (Индонезия в миниатюре) достигла 98%, и его планируется завершить к концу 2022 года.

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