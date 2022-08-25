Джакарта, 25 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Национальное агентство по борьбе с терроризмом в Индонезии заявило, что бюджет, использованный для организации ряда программ, достиг 383 144 127 505 индонезийских рупий ($25,8 млн), сообщает Kompas.

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«Бюджет, основанный на программе 2021 года, достиг 385 267 038 000 рупий, при реализации 383 144 127 505 рупий», — говорится в заявлении агентства по борьбе с терроризмом.

От использования бюджетного потолка, установленного в 2021 году, осталось 2 122 910 495 рупий ($143 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что реконструкция парка Taman mini Indonesia Indah (Индонезия в миниатюре) достигла 98% и его планируется завершить к концу 2022 года.