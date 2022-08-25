Москва, , 08:16 — REGNUM Задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации б. УССР будут выполнены, несмотря на заявление киевского режима в ООН, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, подготовленное киевским режимом совместное заявление, осуждающее действия России на территории б. УССР, поддержали менее трети из 193 входящих в ООН стран.

«Об этом не может быть и речи. Задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации Владимиром Путиным, — денацификация и демилитаризация [б. УССР], мы выполним», — отметил Швыткин в своем телеграм-канале.

По его словам, страны Запада во главе с США сами являются пособниками профашистского киевского режима, осуществляя поставки оружия и военной техники в то время, как ВСУ этим оружием уничтожает мирное население.

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