Москва, 25 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации б. УССР будут выполнены, несмотря на заявление киевского режима в ООН, отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как сообщало ИА REGNUM, подготовленное киевским режимом совместное заявление, осуждающее действия России на территории б. УССР, поддержали менее трети из 193 входящих в ООН стран.

«Об этом не может быть и речи. Задачи специальной военной операции, поставленные Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации Владимиром Путиным, — денацификация и демилитаризация [б. УССР], мы выполним», — отметил Швыткин в своем телеграм-канале.

По его словам, страны Запада во главе с США сами являются пособниками профашистского киевского режима, осуществляя поставки оружия и военной техники в то время, как ВСУ этим оружием уничтожает мирное население.