Киев, 25 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. ВСУ даже не обсуждают возможность наступления на Херсон из-за превосходства российской артиллерии, вопрос неактуален, сообщил киевский боевик порталу «СТРАНА. ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален», — сказал он.

По его словам, основной проблемой для киевских боевиков является превосходство российской артиллерии. Кроме того, ВС России создали на своих позициях мощную эшелонированную оборону, добавил он.