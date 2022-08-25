Москва, , 08:14 — REGNUM Сегодня, 25 августа, утром рынок нефти выглядит полным сил, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода Андрей Лобода.

Добыча нефти ptra

Свежие данные минэнерго США отразили снижение запасов нефти за неделю на 3,28 млн баррелей при прогнозе сокращения на 0,93 млн баррелей.

Представленная чуть ранее статистика от API демонстрировала недельное снижение запасов черного золота на 5,63 млн баррелей.

Министерство энергетики США обнародовало данные, что на прошлой неделе США выпущено 6,9 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, это ориентировочно 985 000 баррелей в сутки.

Участники рынка не оценили предпринятые усилия, они не оказывали влияния на настройку ценового баланса на мировом рынке.

Отчет умеренно позитивен для сектора нефти и цен на энергоносители. Добыча снижается вторую неделю кряду, но минимальными шагами.

В пользу нефтяных «быков» сейчас работает локальное ослабление позиций доллара США. Пара EUR/USD на мировом валютном рынке поднимается к паритету после обновления двадцатилетних минимумов.

Коррекция доллара делает сырьевые приобретения для ряда инвесторов более доступными.

Вся важная для рынка нефти информация на этой неделе уже получена и реализована в ценах. Баррель нефти Brent сегодня может колебаться в пределах $100-102,50, WTI — в диапазоне $94-96.

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