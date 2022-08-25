Северобайкальский район, Бурятия, 25 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом за взятки, мошенничество, злоупотребление, а также превышение полномочий предстанет бывший начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Бывший начальник Северобайкальской дистанции сигнализации, централизации и блокировки обвиняется в получении взяток и мошенничестве. Бурятия

По версии следствия, обвиняемый с июня 2017 по август 2021 года поручал специалистам по управлению персоналом переводит подчинённых на вышестоящие должности. За это он потребовал от кандидатов на повышение и получил более 1,8 млн рублей.

В 2021 году он поставил в зависимое положение работников дистанции, после чего получил от них 148 тыс. рублей в качестве взятки. С июня 2020 по август 2021 года фигурант заставлял работников дистанции работать на его дачном участке в рабочее время.

Кроме того, с октября 2017 по июль 2021 года он получил более 3,3 млн рублей взятки за содействие при строительстве объектов на Восточно-Сибирской железной дороге, за трудоустройство и подписание актов техобслуживания различного оборудования. Добавим, что обвиняемый отверг все обвинения.