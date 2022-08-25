Чебоксары, , 08:12 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» в очередной раз увеличиваются размер требований кредиторов. Это касается требований первой и третьей очередей. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Увеличивается процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр в составе основного долга, с 42,18% до 44,96% суммы установленных требований. Таким образом, выплаты вырастут на 2,78%.

Расчёты будут проводиться до 18 ноября 2022 года. Также полностью рассчитаются с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

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Отметим, что в июле 2022 года процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди увеличили с 40,19% до 42,18% (+1,99%).

Напомним, что требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. Расчёты начались с 7 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM , АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Конкурсным управляющим является АСВ.

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