Чебоксары, 25 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» в очередной раз увеличиваются размер требований кредиторов. Это касается требований первой и третьей очередей. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Увеличивается процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр в составе основного долга, с 42,18% до 44,96% суммы установленных требований. Таким образом, выплаты вырастут на 2,78%.

Расчёты будут проводиться до 18 ноября 2022 года. Также полностью рассчитаются с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

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Отметим, что в июле 2022 года процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди увеличили с 40,19% до 42,18% (+1,99%).

Напомним, что требования кредиторов каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. Расчёты начались с 7 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM , АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» признано банкротом в феврале 2020 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Конкурсным управляющим является АСВ.