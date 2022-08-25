Искендерун , , 08:10 — REGNUM В турецкий порт Искендерун утром 25 августа прибыл сухогруз Osprey S, доставивший из Черноморска кукурузу, выращенную на территории бывш. УССР.

Кукуруза

Из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic по состоянию на 07:54 мск следует, что сухогруз Osprey S (осуществляющий перевозки под флагом США), стоит на якоре на рейде порта.

Osprey S покинул порт Черноморск 16 августа с 11,5 тыс. тонн кукурузы на борту. Всего в этот день из портов, расположенных на оккупированной киевским режимом территории б. УССР, вышли пять судов с продовольствием.

Как сообщало ИА REGNUM, работающий в Стамбуле Совместный координационный центр (СКЦ) 24 августа согласовал выход из морских портов бывшей УССР, временно контролируемых киевским режимом, пяти грузовых судов с продовольствием.

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